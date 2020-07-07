Anadolu Ajansı'nın "Hasankeyf yeni yüzüyle misafirlerini bekliyor" haberine tepki yağdı

Ilısu Barajı nedeniyle su altında bırakılan, kültürel ve doğal miras alanları arasında yer alan Hasankeyf'teki tarihi eserlerin taşınmasına ilişkin tartışmalar sürerken, Anadolu Ajansı'nın konuya ilişkin, "Hasankeyf yeni yüzüyle misafirlerini bekliyor" başlıklı haberi sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

Anadolu Ajansı, Hasankeyf'i yeni halinin fotoğrafını paylaşarak, "Hasankeyf yeni yüzüyle misafirlerini bekliyor" diye yazdı. Onlarca Twitter kullanıcısı söz konusu paylaşımın altına Hasankeyf'in eski halinin fotoğrafını paylaşarak ağır eleştirilerde bulundu. Pek çok kişi AKP iktidarını eleştirirken, Anadolu Ajansı için de eleştirilerde bulundu.

Söz konusu haberde, "Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan Veysel Eroğlu Barajı'nın (Ilısu) ardından göl sahasında kalan Hasankeyf'teki tarihi eserlerin, yeni yerine taşınma işlemleri tamamlandı. Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden olan tarihi ilçe, baraj göleti, tarihi yapıları, Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Demir Çağı, Ortaçağ, Roma, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 1453 eserin yer aldığı Hasankeyf Müzesi, yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada, "Haberi yapmasanız daha iyiydi", "Hasankeyf'i bir tarihi yok edip, sonra bu ucube beton yığınına pişkince yeni yüz demek ve misafir beklemek. Lanet olsun zihniyetinize", "Pardon ama yüz m kaldı. Her şey suyun altında kaldı, kalan da dinamit ile patlatıldı. Resmen tarihi gömdük" eleştirileri yapıldı.

Uydu görüntüleriyle Hasankeyf'in 1 yıl önceki hali ile bugünkü hali arasındaki fark

İşte sosyal medyada gelen eleştirilerden bazıları şöyle: