Anadolu Ajansı'ndan ilginç Ayasofya haberi: İbadete açılması kararı Togo'da sevinçle karşılandı!

T24 Haber Merkezi

Anadolu Ajansı, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin olarak, aboneleriyle paylaştığı haberde, Batı Afrika ülkelerinden Togo'da kararın sevinçle karşılandığını yazdı.

Ülke nüfusunun yüzde 20'sinin Müslüman olduğu Togo'nun Sokode kentinde Ayasofya'nın cami olarak yeniden hizmet verilmesinden ötürü dualar edildiği ve kurban kesildiği ifadelerine yer verildi.

Alaattin Doğru imzalı haberde üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan Togo Nur Derneği Başkanı Muhammed Canili'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı için "Afrika'nın ve tüm İslam aleminin lideri" olduğu açıklaması verildi.

Twitter kullanıcıları, Anadolu Ajansı'nın paylaşımının altına, "Parodi hesap mı diye inceledim. Gerçekmiş", "Şu resmî haber ajansının haberine bak yahu! Zaytung sizden daha kıymetli", "Anıldığımız ülkelere bak..." yorumları yaptı.