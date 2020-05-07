Anadolu Ajansı: Londra merkezli kuruluşlar Türk Lirası'na değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklarına devam ediyor

T24 Haber Merkezi

Anadolu Ajansı, Londra merkezli bazı finansal kuruluşların, Türk Lirası'na değer kaybettirmek için manipülatif ataklar yaptığını iddia etti.

Anadolu Ajansı haberinde, isim vermeden bankacılık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin nedeni olarak 'Londra merkezli bazı finansal kuruluşları' gösterdi.

AA'nın abonelerine geçtiği haberde, "Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar." ifadeleri yer aldı.

Haberde, Türk piyasasına yönelik manipülatif atakların Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcı toplantısına denk getirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, söz konusu işlemleri düzenleyen kurumlara yönelik hukuki süreç başlatıldığını da ileri sürdü.