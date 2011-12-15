- Anadolu Ajansı ''haberci'' yetiştirecek - Türkiye'nin en köklü basın kuruluşu Anadolu Ajansı, haberci yetiştirmek amacıyla Haber Akademisi kurdu -Savaş muhabirliğinden ajans haberciliğine, foto muhabirliğinden kameramanlığa medyanın farklı alanları için haberci yetiştirecek olan Anadolu Ajansı Haber Akademisi, Ortadoğu ülkelerinden Balkanlara birçok ülkenin habercisini de Ankara'da eğitecek -Anadolu Ajansı Haber Akademisi, 6 Şubat 2012'de Ajans Haberciliği ile faaliyetine başlayacak -Akademinin ilk dönem öğrencisi olmak isteyenler, 19 Aralık'tan itibaren başvuru yapabilecek ANKARA (A.A) - 15.12.2011 – Anadolu Ajansı Türkiye'de bir ilke daha imza atıyor. Türkiye'nin en köklü basın kuruluşu olan Anadolu Ajansı, dünyada yaşanan değişime ayak uydurmak, değişime uygun yeni insan kaynağını sağlamak amacıyla kurduğu Haber Akademisi'nde eğiteceği ilk öğrencilerini önümüzdeki günlerde seçecek. Ajans Muhabirliği Sertifika Programı ile 6 Şubat 2012'de kapılarını açacak olan Anadolu Ajansı Haber Akademisi'nin ilk dönem öğrencisi olmak isteyenler 19 Aralık'tan itibaren başvuru yapabilecek. -AA'nın insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak- Anadolu Ajansı, bilgi teknolojilerinde sürekli yaşanan değişim ve sosyal medyanın etkinliğinin giderek artmasının dünyada gazetecilik mesleğini yeni arayışlara yönelttiği gerçeğini dikkate aldı. AA'nın insan kaynağı ihtiyacını karşılamak, ayrıca yurtiçi ile yurtdışı basın kuruluşlarına haberci yetiştirmek amacıyla Anadolu Ajansı Haber Akademisi kuruldu. ''Savaş Muhabirliği'', ''Ajans Haberciliği'', ''Genel Medya'' ve ''Sürekli Eğitim'' olmak üzere 4 ayrı başlık altında faaliyetini sürdürecek olan Anadolu Ajansı Haber Akademisi'nde, eğitime 6 Şubat 2012 tarihinde başlanması planlandı. 1. Dönem Ajans Haberciliği Sertifika Programı kapsamında, dört aylık eğitim süresince öğrencilere toplam 376 saat teorik, 224 saat uygulamalı olmak üzere 600 saat eğitim verilecek. -Öğrencilere verilecek dersler- Başvuruların 19 Aralık Pazartesi günü başlayacağı 1. Dönem Ajans Haberciliği Sertifika Programı'na kabul edilecek öğrencilere, branş muhabirlikleri hariç olmak üzere verilecek dersler şöyle: ''Yeni Medya (internet haberciliği), Özel Haber, Araştırmacı Gazetecilik, Etkili İletişim Teknikleri, Fotoğraf (izleme, işleme, iletim), Görsel Habercilik, Görüntü (izleme, işleme, iletim), Haber Dili, Etkin ve Hızlı Okuma, Haber Yazma Teknikleri, İletişim Dili, Kurum Kültürü, Medya Etiği, İletişim Hukuku, Haberde Hukuk Kriterleri, Medyada Kalite ve Etik, Röportaj Teknikleri.'' -AA'da iş imkanı- Dönem içinde ve dönem sonunda yapılacak sınav ve değerlendirmelerde başarılı olan öğrenciler arasından seçilenler, Anadolu Ajansı'nda işe başlayabilecek. Böylece Anadolu Ajansı Haber Akademisi'nden sertifika almaya hak kazanan başarılı öğrencilere habercilik yapma fırsatı verecek. Haber Akademisi'ndeki dersler, AA Genel Müdürlüğünde, uygulamalı eğitimler ise Genel Müdürlük haber birimleri ile bölge ve büro müdürlüklerinde yapılacak. Haber Akademisi'ne kabul edilecek öğrencilerden dört ay sürecek 1. Dönem için yemek, kırtasiye ve organizasyon bedeli olarak 2 bin Türk Lirası alınacak. -Tanınmış isimler deneyimlerini aktaracak- Ajans Haberciliği Sertifika Programı'nda öğrenciler, derslerin dışında her ay alanında tanınan 20 kişiyi dinleme imkanı da bulacak. Anadolu Ajansı tarafından seminer vermek veya konuşma yapmak üzere davet edilecek siyasiler, bürokratlar, gazeteci/yazarlar, iş adamları, spor dünyasının tanınmış isimleri ile sanatçılar deneyimlerini öğrencilere aktaracak. Anadolu Ajansı Haber Akademisi'nde Ortadoğu ülkelerinden Balkanlara kadar birçok ülkenin haberci adaylarına kapılarını açarak Ankara'da eğitmeyi planlıyor. Anadolu Ajansı, Dönem Başkanı olduğu Asya Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA), Arap Ülkeleri Haber Ajansları Birliği ve benzeri platformlarda Haber Akademisi'ni tanıtıcı sunumlar yaptı. Haber Akademisi'nin Ajans Haberciliği, Genel Medya ve Savaş Muhabirliği Eğitim Programlarına, Türkiye'deki basın kuruluşlarının yanı sıra talepte bulunan ülkelerden de başvurular kabul edilecek. -Öğrencilerde aranan özellikler- Anadolu Ajansı Haber Akademisi'nin 6 Şubat'ta başlayacak 1. Dönem Ajans Muhabirliği Sertifika Programı'na kayıt olmak isteyenlerden İletişim Fakültesi başta olmak üzere dört yıllık üniversite (örgün eğitim) mezunu ve 30 yaşını aşmamış olmak, kronik ve bedensel rahatsızlığı bulunmamak, fotoğraf makinesine sahip olmak gibi özel şartlar aranıyor. Başvurular, 19 Aralık Pazartesi günü başlayacak ve Anadolu Ajansı'nın web sitesi www.aa.com.tr internet adresinden duyuru yapılacak. (TEK-EHK)