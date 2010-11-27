-ANADOLU AJANSI, HABER AJANSI TEMSİLCİLERİNE YEMEK VERDİ İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Anadolu Ajansı (AA), İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ile ortaklaşa düzenlediği ''Kültür Başkentinde Haber Ajansları Buluşması''na katılan haber ajansı temsilcileri onuruna akşam yemeği verdi. Esma Sultan Yalısında verilen yemek öncesi, Asya ve Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) üyesi ajansların foto muhabirlerinin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve eşi Münevver Arınç, sergiyi gezdi ve ilgililerden bilgi aldı. Yemeğe, Arınç ile eşi Münevver Arınç, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi ve eşi Melda Bengi, AA yöneticileri, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay da katıldı. Yemekte piyano virtüözü Tuluyhan Uğurlu, AA'nın 90. kuruluş yıl dönümü için özel hazırladığı performansı sundu. Tuluyhan Uğurlu'ya konserinde, kavalda Murat Torama, kemanda Doğukan Çokşeker ve vurmalı enstrümanlarda Gürkan Özkan eşlik etti. AA'nın zengin fotoğraf arşivinden seçilen fotoğraflarla, tarihini anlatan yazıların müzikle senkronize şekilde yürütüldüğü performans, konukları büyüledi. Konserin sonunda Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi, sanatçı Tuluyhan Uğurlu'ya teşekkür ederek, çiçek ve divit takımı hediye etti. Bülent Arınç, Türkiye'nin yüz akı Tuluyhan Uğurlu'nun konserini beğeni ile izlediklerini belirterek, ''Bence bu 3 günlük beraberliğin en güzel hatırası bu konser oldu. Bu akşam sayın Uğurlu'nun konseriyle birlikte izlediğimiz fotoğraflar da büyük bir başarı eseri. Birbirinden güzel ve çarpıcı fotoğraflar ve o fotoğraflara yüklenen mana beni hayrette bıraktı. Konser ve fotoğraflar adeta bütünleşti'' diye konuştu. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, daha sonra AA'nın 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pastayı ''AA'ya başarılarla dolu daha nice yıllar'' temennisiyle kesti. Daha sonra Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan haber ajanslarının temsilcileri Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi'ye çeşitli hediyeler sundular. Yemekte Şahmaran grubu da çeşitli parçalar seslendirdi.