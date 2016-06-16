Anadolu Ajansı: 'Çorum dünyanın coğrafi merkezi' haberini yanlışlıkla yayımladık

Anadolu Ajansı, dün yayımladığı "Google, dünyanın merkezini Çorum olarak işaretledi" başlıklı haberi iptal etti. Anadolu Ajansı ve birçok yayın organının yayımladığı haberin gerçek olmadığını dün akşamüstü duyurulmuştu. Anadolu Ajansı tarafından yapılan açıklamada haberin yanlışlıkla yayımlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'ndan bugün yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Dün saat 12.01’de servis ettiğimiz, 'Google, dünyanın merkezini Çorum olarak işaretledi' başlıklı haberimiz sehven yayınlandığı için iptal edilmiştir. Saygılarımızla."

Anadolu Ajansı'nın dünkü haberinin ardından Çorum'da büyük sevinç yaşanmış; hatta Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, kentteki Hürriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapmıştı.

Çorum Belediye Başkanı Külcü, Google'ın haritalama sisteminin dünyanın en çok kullanılan ölçüm sistemi olduğunu, dolayısıyla yapılan tespitin doğru olduğunu söylemişti.

Çorum'un "dünyanın merkezi" olarak belirlenmesini en iyi şekilde değerlendireceklerini belirten Külcü, "Çorum hem merkez itibariyle hem de ilçeleri itibariyle tarih, doğa ve inanç turizmi açısından fazlasıyla zengin kaynaklara sahip olan bir şehir ama biz bunları şimdiye kadar yeterince tanıtamadık, Türkiye'nin ve dünyanın turizm gündemine taşıyamadık. Daha çok leblebimizle bilinen bir şehirdik. Bundan sonra sadece leblebimizle bilinen, gelişmekte olan sanayisiyle bilinen bir şehir olmayacağız, bundan sonra dünyanın merkezi olarak da herkesin bildiği tanıdığı bir şehir haline geleceğiz. Bu tespitin ekonomik, ticaret ve turizm alanlarında faydaları olacaktır. Ama en çok da turizm açısından bir katkısının olacağı beklentisi ben de var" ifadelerini kullanmştı.

AA'nın iptal ettiği haber neydi?

Anadolu Ajansı'nın dün yayımladığı haberde şöyle deniyordu:

"Google, dünya yüzeyinin coğrafi merkezini Çorum ili olarak işaretledi.

Dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından Google'ın haritalama servisi Google Haritalar, dünyanın coğrafi merkezini Çorum kırsalını oluşturan bölge olarak açıkladı.

Şimdiye kadar yapılan hesaplamalarda teorik olarak dünyanın merkezi olan Çorum, Google Haritalar tarafından dünyanın merkezi olarak işaretlendi.

ABD'nin sahil kenti San Diego'dan fizikçi Andrew J. Woods tarafından 1973 yılında yapılan hesaplamalara göre, dünyanın coğrafi merkezi Ankara'nın 150 kilometre güneydoğusu olarak belirlenmişti. 2003'te Holger Isenberg tarafından küresel dijital yükselti modeliyle yapılan yeni bir hesaplamayla ise dünyanın merkezi Çorum olarak açıklanmıştı.

Daha önceden bu merkezin Mısır piramitlerinin yer aldığı bölge olduğu yönünde bazı teoriler de vardı."

İşaretlemeyi yapan Google değil

Oysaki Çorum'u "dünya yüzeyinin coğrafi merkezi" olarak işaretleyen Google değildi. Söz konusu işaretlemeyi, bir Türk sosyal medya kullanıcısı yapmış ve ardından da oluşturduğu haritanın ekran görüntüsünü fotoğraf paylaşım sitesi Imgur'a yüklemişti.