-ANADOLU AJANSI ANDROID MARKET'TE ANKARA (A.A) - 24.06.2011 - Android işletim sistemine sahip cep telefonu ve benzeri mobil cihaz kullanıcıları, Anadolu Ajansının haber, fotoğraf ve videolarını Android Market'ten ücretsiz izleyebilecek. Yurtiçi ve yurtdışından tüm gelişmeleri anında abonelerine ulaştıran Anadolu Ajansı, bireysel kullanıcılara yönelik "Yeni Medya" uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Seçkin haber, fotoğraf ve videolarını bir süre önce iPhone kullanıcılarının izlenimine sunan AA, Figensoft yazılım şirketinin geliştirdiği uygulama ile içeriklerini hergeçen gün yaygınlaşan Android işletim sistemine sahip cep telefonu ve benzeri mobil cihazlardan da takip edilebilmesine olanak sağladı. Android işletim sistemli cihaz kullanıcıları, AA'nın bu uygulamasını Android Market'ten "Anadolu Ajansı" adıyla aratarak ücretsiz yükleyebilecekler. Android Market uygulaması cihazlarında kurulu olmayan kullanıcılar ise Android işletim sistemlerini güncelledikten sonra AA'nın uygulamasını kullanabilecekler. Uygulama, Android işletim sistemi bulunan cep telefonlarının yanı sıra tablet bilgisayar benzeri taşınabilir tüm cihazlara uyumlu olarak geliştirildi. -UYGULAMADA NELER VAR- Anadolu Ajansının Android Market'teki uygulamasında iPhone uygulamasına benzer şekilde Son Dakika, Haberler, Fotoğraf ve Video bölümleri bulunuyor. Anadolu Ajansı Özel Bülten Müdürlüğünce hazırlanan günün sıcak gelişmeleri, Son Dakika bölümünden izlenebiliyor. Haberler bölümü ise Türkiye, Ekonomi, Yaşam, Dünya, Spor, Kültür-Sanat, Politika, Sağlık kategorilerinden oluşuyor. Fotoğraflı olarak sunulan haberlerin yanı sıra Foto Galeri'de günün sıcak gelişmelerinin fotoğraflarına yer veriliyor. Video Galeri'de ise güncel görüntüler bulunuyor. Uygulamayı indiren kullanıcılar, anlık hava sıcaklığının yanı sıra 4 günlük hava tahminini de görebiliyor. Kullanıcılar, uygulamayı tercihlerine göre şekillendirebiliyor. Kullanıcılar, en çok okunan ve en çok izlenen haberlerin yanı sıra uygulama içinde daha önceki haberlerden arama yapılabiliyor, istenilen haberi cihazına kaydedebiliyor. Uygulamaya dair ayrıntılar Anadolu Ajansının kurumsal internet sitesi www.aa.com.tr'de yer alıyor.