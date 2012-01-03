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Yaşam

Anadolu Ajansı altyapısını güçlendiriyor ANKARA (A.A)

03 Ocak 2012 18:05

-Anadolu Ajansı altyapısını güçlendiriyor ANKARA (A.A) - 03.01.2012 - Anadolu Ajansı, altyapısını güçlendirmek üzere Görüntülü Haber Müdürlüğüne yurtiçi ve yurtdışı bürolarda kullanmak üzere aldığı 130 kamerayla kamera sayısını 300'e çıkardı.     2011 yılını abonelerine geçtiği haber, görüntü ve fotoğraf sayısını artırarak tamamlayan Anadolu Ajansı, 2012 yılına da yeni atılımlarla başladı.  Görüntülü Haber Müdürlüğünün etkinliğini ve yaygınlığını artıracak çalışma kapsamında 130 kamera satın alınarak, bürolara dağıtılmaya başlandı.  Türkiye'de 16:9 formatıyla çekilen görüntüleri abonelerine ulaştıran ilk ajans olan Anadolu Ajansının yurtiçi ve yurtdışı bürolara dağıtmaya başladığı kameraların tamamı HD (yüksek çözünürlüğe) özelliklere sahip.  2011 yılında günde ortalama 120 görüntülü haberi abonelerine servis eden Anadolu Ajansı, 2012'de görüntü sayısının yanı sıra kalitesini de artırarak, görüntüleri en hızlı sürede abonelerine ulaştırmayı hedefliyor.

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