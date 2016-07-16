Anadolu Ajansı: 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti gözaltına alındı

Anadolu Ajansı, kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntanın dün akşam saatlerinde başlattığı darbe girişiminin bastırılmasının ardından, bazı subaylar ve kuvvet komutanları gözaltına alındığını ve gözaltına alınanlar arasında, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de bulunduğunu duyurdu. Orgeneral Huduti, Malatya'da gözaltına alındı.

Huduti’nin yanı sıra 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun da gözaltına alındı.

Huduti, Cizre ve Sur'da kış aylarında sürdürülen operasyonları komuta etmişti.