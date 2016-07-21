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15 Temmuz Darbe Girişimi

"Anadolu Adliyesi'nde darbe için hazırlanan Erdoğan hakkında şikayet dilekçesi bulundu"

Dilekçede, Erdoğan ve Davutoğlu 'Terör örgütüne yardım etmek' suçundan şüpheli olarak yazıldı

21 Temmuz 2016 14:07

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada,  'paralel yapılanma' üyesi olduğu öne sürülen bir hâkimin Anadolu Adliyesi’ndeki çalışma odasında, darbe gerçekleştiğinde kullanılacak, müşteki kısmı boş bırakılmış matbu şikayet dilekçesi bulunduğu iddia edildi.

Habertürk’ten Kurthan Demir’in haberine göre, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’na başlığıyla yazılan dilekçede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu,  AKP milletvekilleri Beşir Atalay ve Yalçın Akdoğan , İçişleri Bakanı Efkan Ala, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, il valileri, MİT ve ilgili kamu görevlileri ‘Terör örgütüne yardım etmek’ suçundan şüpheli olarak yazıldı.

Dilekçelerde suç tarihleri, 2009 ve 2015 tarihleri arasında olarak gösterildi.

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