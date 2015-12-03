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Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan silahla ilgili 1 gözaltı

Kartal'daki Adalet Sarayı'nın tuvaletinde, şarjörü dolu bir silah bulunmuştu

03 Aralık 2015 20:03

Dünyanın en büyük adalet sarayı olarak bilinen Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın tuvaletinde dün bulunan silahla ilgili olarak, bir temizlik görevlisi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, adliyenin B Blok zemin katında bulunan erkekler tuvaletinin bulunduğu koridoru gören bütün güvenlik kamera görüntülerini topladı. Ekipler, aylar öncesine ait güvenlik kamera görüntülerini saniye saniye inceleme altına aldı.

Görüntüleri inceleyen TEM ekipleri, şüpheli davranışlar sergileyen ve isimi henüz açıklanmayan bir temizlik görevlisini gözaltına aldı. Şüpheli temizlik görevlisi sorgulanmak için Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli temizlik görevlisinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Geçtiğimiz gün yaşanan olayda tuvaletteki arızayı gidermeye çalışan görevliler, klozet içinde poşete sarılı, şarjöründe 12 mermi yeralan  7.65 çapında "Pietro Beretta" marka tabanca bulmuştu. 

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