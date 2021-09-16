Anadolu Efes'ten 2030 yılı için net sıfır karbon salınımı taahhütü

Andolu Efes 2030 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunu açıkladı. Şirket, karbon salınımı ve iş yaşamında cinsiyet eşitliği başlıkları altında açıkladığı raporunda; 2030 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır karbon salınıma ulaşacağını taahhüt ederken, yüzde 30 olan kadın çalışma oranını ise yüzde 51'e çıkaracağını açıkladı.

Anadolu Efes CEO'su Can Çaka yaptığı konuşmada "Küresel ısınmayı 1.5 dereceyle sınırlandırabilmemiz için karbon salımlarımızı düşürmemiz gerekiyor. İklim kriziyle mücadelede acil adım atılması gerektiğini görerek, bu mücadeleye 2030’a kadar operasyonlarımızda net sıfır salıma ulaşma hedefiyle katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda atık yönetimi alanında çalışmalarımızı sürdürerek, tüm operasyonlarımızda sıfır atık bir organizasyon olduğumuzu belgelendireceğiz" dedi.

Elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerjiden sağlanacak

Anadolu Efes, verdiği taahhüt kapsamında 2030 yılına elektrik ihtiyacının yüzde 100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedeflerken, bu hedef kapsamında şirket hali hazırda Rusya’daki bira tesislerinin yarısından fazlasında yüzde 100 yenilenebilir elektrik enerjisi kullanımına geçtiğini aktardı.

Kadın istihdamı hedefi yüzde 51

Anadolu Efes, yüzde 30'luk kadın istihdam oranını 2030 yılında yüzde 51'e çıkartmayı hedefliyor.

Ayrıca şirket, 2023 yılına kadar cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarına fırsat eşitliği sunduğunu da belgeleyecek.