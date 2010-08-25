-ANADOL'DAN ERDOĞAN'A "ÖCALAN" SORUSU TBMM (A.A) - 25.08.2010 - CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ''son 2 ay içinde, görevlendirilen kişilerin İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme yapıp yapmadığını'' sordu. Anadol, düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın ''Kendisi veya hükümetinin İmralı ile masaya oturmadığını, bunu iddia edenlerin şerefsiz olduğunu'' söylediğini, ''ama devlet görüşme yapabilir'' dediğini belirtti. Anadol, şöyle devam etti: ''MİT ve Genelkurmay Başkanlığı doğrudan, Adalet ve İçişleri Bakanlığı görevlileri ise başbakan olması dolayısıyla dolaylı olarak kendisine bağlıdır. Şimdi soruyorum; ve evelemeden gevelemeden cevap vermesini istiyorum Sayın Başbakanın. Son 2 ay içinde MİT, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığından görevlendirilen kişiler Abdullah Öcalan ile görüştü mü, görüşmedi mi? Bundan bilginiz var mı, yok mu? Görüştükten sonra size bilgi verdiler mi, vermediler mi? Eğer sizin bilginiz dışında böyle bir görüşme yapıldıysa ve bunu tespit ettiyseniz, bilginiz dışında görüşme yapan devlet memurları hakkında ne işlem yaptınız? Memurların Başbakan'dan habersiz görüşme yapması mümkün değil. Eveleyip gevelemesin, oraya Cemil Çiçek, Hayati Yazıcı gidecek değil. Hükümetin bilgisi dahilinde devlet görevlisi gidip İmralı'da görüşme yaptı mı, yapmadı mı? Bunun içinde ateşkes ile ilgili gündem maddesi var mı, yok mu? Murat Karayılan'ın 4 defa görüşüldü sözlerine neden açıklık getirilmiyor? Yalansa, neden yalan denilmiyor? Bunları bekliyoruz. Kamuoyu önünde açıklama yapılmalıdır.'' Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de açıklama yapması gerektiğini ifade eden Anadol, şöyle konuştu: ''Böyle bir görüşme var mı, yok mu? Bakan gitmedi deyip işin içinden sıyrılacaklarını mı sanıyorlar? Dünyanın hiçbir yerinde bu tür görüşmeleri bakanlar yapmaz, hükümetin görevlendirdiği kişiler yapar. Özal'ın yaptığı gibi bir gazeteciyi kullanarak resmi olmayan kişiler de yapabilir. Buna açıklık getirilmesi lazım. Yaklaşan referandum nedeniyle bağırıp çağırıp olayı kapatmaya Başbakan'ın hakkı yoktur. Desin ki, hiçbir görüşme olmadı, devlet memurlarından hiç kimse görüşmedi veya benim bilgim dahilinde görüşüldü ve bana bilgi verildi. Bunlara açıklık getirilmesi lazım. Kimse senin bakanın gitti demiyor ki. O işin detayı. Sayın Başbakan'dan veya hükümetten açıklama bekliyoruz.''