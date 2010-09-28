-ANADOL: PERAKENDE YOK, TOPTAN... TBMM (A.A) - 28.09.2010 - CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, başörtüsü konusunu tek madde değil, paket halinde konuşacaklarını belirterek, ''Cemil Çiçek, dokunulmazlık konusunda ne diyor, barajı indirecek mi, YÖK'ü kaldıracak mı? Türban da bunun içinde olur. Perakende yok, toptan...'' dedi. Anadol, TBMM'de gazetecilerle düzenlediği sohbet toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın gözaltına alınmasına ilişkin soruyu yanıtlarken Anadol, Avcı'nın yazdığı kitabın, siyasal anlamda ve toplumun içinde bulunduğu ortamda, olumsuz güvenlik koşulları içinde çok önem taşıdığını söyledi. Anadol, Avcı'nın kitabının, Türkiye siyasal yaşamında önem taşıdığını, ileri sürdüğü iddiaların demokratik hukuk devletine yakışmayan, işleyişi kuşkuya düşüren iddialar olduğunu kaydetti. ''Karşınızda devletin polisi, devletin savcısı, devletin hakimi diye baktığımız kişiler bazen cemaatin polisi, savcısı, hakimi olabilir'' iddiasının çok büyük olduğunu kaydeden Anadol, Avcı'nın burada adı geçen kişilerle ilgili gerekli yerlere dilekçeyle başvurduğunu belirtti. Anadol, Avcı'nın ''30 Eylülde her şeyi açıklayacağım'' açıklamasını gazetede okuduğunda ''İnşallah 30 Eylüle kadar bir operasyona kurban gitmezsen'' dediğini anlattı. Avcı'ya, kitabındaki iddiaların değil, Devrimci Karargah Örgütü ile ilgili sorular yöneltileceğini belirten Anadol, ''Avcı'nın söyledikleri sorulmayacak mı araştırılmayacak mı?'' sorusunu yöneltti. Anadol, kitabın büyük yankı yarattığını ancak Hükümetin, İçişleri Bakanlığının sessiz kaldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Toplumda şu kuşku bir gerçek; Avcı bu kitabı yazmasaydı bunlar başına gelecek miydi? Ben vatandaş olarak, geleceğine inanmıyorum. Bir sürü insan aynı soruyu soruyor, tatmin olamıyor. Toplumda bu hava yaratıldıysa, uygulamalar bu şekle dönüştüyse Türkiye'de hukuk devletinden söz etmek mümkün değil. Bir polis devletinden söz etmek gerekebilir. Büyük bir ihtimal kitapta adı geçen emniyet görevlileri halen işbaşında ondan intikam almak isteyebilir, yanıt vermek isteyebilirler. İddiaların teker teker İçişleri Bakanı tarafından yanıtlandırılmasını istiyoruz. Kitaptaki iddialar gerçek dışıysa işlem o zaman yapılmalı. Büyük soru işaretleri ve ünlemlerle karşı karşıyayız.''