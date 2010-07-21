-ANADOL: ''ERDOĞAN 20 SENE ÖNCE NEREDEYDİ'' İZMİR (A.A) - 21.07.2010 - CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, 20 sene önce, Kenan Evren'in yargı önüne çıkması için TBMM'de konuşma yaptığını belirterek, ''20 sene önce Erdoğan neredeydi, aklına 12 Eylül geliyor muydu bilmiyorum'' dedi. Anadol, CHP İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşma sırasında ağlamasının, TBMM'ye ve Türk siyasetine yakışmadığını öne sürdü. 12 Eylül döneminde ailelerin çektikleri sıkıntıların benzerini kendisinin de yaşadığını, ancak siyaset malzemesi yapmadığını belirten Anadol, ''20 sene önce Kenan Evren'in yargı önüne çıkması için TBMM'de konuşma yapmıştım. 20 sene önce Erdoğan neredeydi, aklına 12 Eylül geliyor muydu bilmiyorum. Gözyaşları üzerinden, gözyaşları içinde politika yapma, zararlı çıkarsın'' dedi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Anayasanın geçici 15. maddesinin kaldırılmasına yönelik sözleri üzerine parti olarak çalışma başlattıklarını, ancak AK Parti'nin konuya duyarsız yaklaştığını ifade eden Anadol, bugün gelinen noktada 12 Eylül üzerinden siyaset yapılmak istendiğini söyledi. Referandum ile HSYK ve Anayasa Mahkemesinin yapısının değiştirilmek istendiğini ileri süren Anadol, şöyle konuştu: ''Ancak pakette dokunulmazlıkların kaldırılması yok. AK Parti iktidarı değiştiği an, Yüce Divan'a gitmeleri kaçınılmaz. Bu nedenle Anayasa Mahkemesini yandaş hakimlerle doldurmak istiyorlar. 12 Eylül, sadece bunun sosu. Mektuplar okunuyor, Erdoğan ağlıyor. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın, 12 Eylül'de tutuklu bulunduğu sırada yaşamını yitiren babasının cenazesine gidemediğini söylüyor. Bu sözleri, siyaset için sıkılmadan söyleme hakkı yok. O zamanlar Günay'ı tanımıyordun. Günay, partisine gelmemiş olsa bunları söyleyecek miydi? Mehmet Haberal, babası Yaşar Haberal yaşamını yitirdiğinde cenazesine gönderildi mi? Yaşamını yitiren Kuddusi Okkır, hapishanede intihar eden Van 100. Yıl Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı'nın hesabını kim verecek? 12 Eylül felaketi üzerinden siyaset yapma.''