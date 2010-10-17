Anadol ekibi Pekin rallisinde ikinci oldu

T24 - Dünyanın en ünlü klasik otomobil yarışı olan ve zorlu parkuru nedeniyle 1907 yılından bu yana yalnızca 4 kez gerçekleştirilen Pekin-Paris Rallisi’ne (Peking to Paris) ilk kez katılan Türk pilotlar Ahmet Şefik Öngün ve Erdal Tokcan yarışı ikinci tamamladı.

Ülker’in desteğiyle yarışa katılan Türk ekip, ralliyi Toplum Gönüllüleri Vakfı ile bir sosyal sorumluluk projesine çevirerek, sponsorluk, SMS ve telefon kampanyası ile topladığı geliri 250 üniversite öğrencisinin dört yıllık eğitimi için kullanacak. Ümraniye Belediye Otoparkı’nda buldukları 1967 model Anadol A1 ile yarışa katılan ekip, yolda pek çok pekçok tehlike atlattıklarını belirterek, “Gobi çölünde kuma saplandık, Yunanistan’da yağış nedeniyle aracımız yoldan çıktı, ağaca çarptı. Tüm bu zorluklara rağmen yarışı tamamlamayı başardık ve ikinci olduk” dedi.



Yarış 37 gün sürdü



Ülker’in ana sponsorluğunda yarışan Türk ekibi, Pekin’den yola çıkarak 37 günlük zorlu bir mücadelenin ardından Paris’e derece ile varmayı başaran ekipler arasında yer aldı. 10 Eylül’de Pekin’in ünlü Tiananmen Meydanı’ndan start alan yarışta 106 ekip yarışırken, ralli 16 Ekim’de Paris’teki Place Vendôme’da son buldu. Klasik otomobil tutkunları, bu zorlu etapta sırasıyla Çin, Moğolistan, Gobi Çölü, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve İran’ı geçerek 7 Ekim 2010’da Türkiye’ye girdi. Ekipler Erzurum, Nevşehir, Bolu ve İstanbul rotalarını takip ederek 11 Ekim’de Türkiye’den ayrılarak Yunanistan ve İtalya üzerinden geçerek Fransa’da yarışı tamamladı.



Eğitime destek verildi



Ahmet Öngün ve Erdal Tokcan’dan oluşan Türk Ekibi’ne Ülker markası ile ana sponsor olarak destek verme nedenlerini anlatan Yıldız Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Zuhal Şeker, “Ülker’in hem sosyal sorumluluk hem de sponsorluk stratejisinde çocuklar ve gençler çok önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle Türk Ekibi’nin ralli aracılığı ile elde edilecek geliri gençlerin eğitimi için kullanması, projenin içinde yer almamızı sağladı” dedi.



Komisyonun Anadol’a yanıtı ‘fantastik’ti



Ahmet Şefik Öngün ve Erdal Tokcan, Ümraniye Belediye Otoparkı’nda buldukları 1967 model Anadol A1 ile yarışa katıldı. Ümraniye’de 1500 liraya satın aldıkları Anadol A1’i 100 bin dolar masrafla yarışabilecek duruma getirten Türk takımına yarış komisyonunun yanıtı da ‘fantastik’ olmuştu. Rallicilerden Ahmet Şefik Öngün, “Yarışa önce Mercedes otomobil ile katılmak istedik ancak yarış komisyonu, daha önce çok Mercedes’in yarıştığını söyledi ve reddetti. Ardından Erdal Tokcan ile birlikte Türk otomobili Anadol’da karar kıldık. Yarış komisyonuna modelimizi ilettiğimizde 4 dakika içinde yanıt verip ‘fantastik’ dediler” diye konuştu.



