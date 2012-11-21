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Politika

Anadilde savunma için tercüman listesi devletten

Alt komisyonda yapılan değişiklikle sanığın tercümanı mahkeme tarafından kendisine sunulan bir listeden seçebiliceği hükmü eklendi.

21 Kasım 2012 22:54

TBMM Adalet Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyon, "Anadilde savunma hakkı" veren yasa tasarısının görüşmelerini tamamladı.

TBMM Adalet Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyon, kamuoyunda “anadilde savunma hakkı” olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı değiştirerek kabul etti.

Tasarının en fazla tartışılan maddesi olan “anadilde savunma” ile ilgili “tercümanın ne şekilde belirleneceğine yönelik” kaygılar dile getirilmişti. Alt komisyonda AKP’li Yılmaz Tunç’un önergesiyle tercümanların “İl Adli Yargı Adalet Komisyonu tarafından oluşturulan listeden” seçilebileceği hükmü eklendi. Önergeyle değiştirilen tasarıda tercümanın niteliği maddeye eklenen beşinci fıkrada şu şekilde tanımlandı “Tercümanlar, il adli yargğı adalet komisyonlarınca her yıl düzenlenen listede yer alan kişiler arasından seçilirler. Cumhuriyet savcıları ve hakimler yalnız buldukları il bakımından yapılmış listelerden değil, diğer illerde oluşturulmuş listelerden de tercüman seçebilirler. Bu listelerin düzenlenmesine ve listelerde yer alanların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar, yönetmelikle belirlenir”

 
Gider sanıktan
 
 
Önergenin gerekçesinde ise “Sanığın il adli yargı adalet komisyonunca belirlenen listede yer alan kişiler arasından tercüman seçebilmesi sağlanmaktadır. Sanık sadece bulunduğu ildeki adli yargı adalet komisyonunun belirlediği listeder tercüman seçebilecektir. Sanığın bu şekilde seçtiği tercümanın giderleri Devlet tarafından karşılanmayacaktır” ifadesine yer verildi.
 

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