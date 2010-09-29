-ANADİLDE EĞİTİME MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEMİ TBMM (A.A) - 29.09.2010 - BDP, anadilde eğitim alamayan vatandaşların karşılaştıkları sorunlar ile ilgili Meclis Araştırması açılmasını istedi. BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, anadilde eğitim alamayan vatandaşların karşılaştıkları sorunların ortaya konması, tek dilde eğitim yapılmasının birçok dilin yok olmasına olan etkisi ve çocuklar üzerinde pedagojik etkilerinin araştırılması gerektiği ifade edildi. Anadilde eğitim yapan ülkelerdeki modeller incelenerek, anadilde eğitim modellerinin oluşturulabilmesi için Meclis Araştırması açılması talep edildi.