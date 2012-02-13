‘Anadilde aşk defteri’ nefrete panzehir olacak

Edebiyat’a “hayat” taşımaya inat eden yazar İsmail Keskin, Hediye-Evdoksia romanından sonra, şimdi okuyuculara ‘Aşk Sevda Süveyda - Anadilde Aşk Defteri’ni hediye ediyor. Yasaklanan ve susturulan Anadolu dillerini ilk kez bir arada görebileceğiniz kitap, aşkla, âşıkça seni seviyorum dedirtiyor... Defterkitapta Anadolu’da 73 dil ve lehçenin, elin uzandığı tüm şivelerinde ayrı ayrı yer alıyor.

Defterkitap serisini ‘aşk’ konusuyla başlatan İsmail Keskin ‘Aşk’ın tüm konuların özü olduğuna inanmamız, bize bu seriyi aşk, sevgi ve barışla başlatmaya mecbur kıldı. Kalp en çok kendi mahallesinin dilinde söylenen aşk sözlerine ısınıyor’ diye ekliyor.

Tarihçi yazar İsmail Keskin’in yazdığı defterkitapta geçmişten günümüze ‘korkulan’ ve ‘öcü’ diye korkutulan, yasaklanan ve dışlanan dillerin, ölümü kavgayı ve nefreti değil, aşkı sevgiyi ve barışı çağırdığını vurguluyor. Keskin çalışmasıyla nefrete panzehir olmayı amaçlıyor.

Defterkitap yeni bir tür. Ne tam olarak defter ne de tam olarak kitap. Defterkitap okuyucusunu da yazmaya davet eden bir meydan okuma. Bir söyleyip iki dinlemek için tasarlanmış. Genellikle iki sayfada bir, sadece bir ya da iki cümle söylüyor. Yeri geldiğinde ise sadece tek sayfalık parçalar verip okuyucusunu rahatlatıyor… Ayrıca konu bütünlüklü olduğundan felsefeden politikaya, politikadan romana atlamıyor, kafa bulandırmıyor. Bundan sonraki her defterkitap’ın bir teması olacak ve o temada size konunun özünü hiç yormadan aktarıp, sayfanın kalanını size bırakacak.