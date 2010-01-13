Anad: 3 yumruk yedim

T24- Çiğdem Anad, NTV'deki programında Beyoğlu'nda yaşadığı kavgayı anlattı.



NTV'de ekrana gelen 10 Kadın programında 'Erkeksen gel, erkeksen ortaya çık' gibi toplum içinde erkekliği sergileme tavırlarının konu edildiği bölümde,T24 yazarlarından Çiğdem Anad Beyoğlu'nda başına gelen bir olayı izleyicilerle paylaştı.





4 tane 20'li yaşlardaki gencin 'Kim daha uzağa tükürür?' iddiasıyla sokakta tükürmekte olduğu sırada yanlarından geçtiklerini anlatan Çiğdem Anad, yaşanan olayı şöyle aktardı:



"Benim eşim çok sinirlendi, açıkca gitti, saldırdı. Önce uyardı tabii... 'Tükürmeyin' dedi, devam ettiler. Tekrar uyardı, devam ettiler. Gitti, saldırdı 4 kişiye. Yanımızdaki arkadaş son derece nazik. Hiç kavgaya girmemiş o güne kadar. Önce bana gözlüğünü, sonra cep telefonunu, sonra saatini verdi. O da girişti. 4'e 2, dedim ki hani 'Benim de girmem gerekiyor.' Ben de daldım işe, mecburen. Geçen yıl oluyor. Tabii 3 yumruğu yedim duvara yapıştım, bir kenarda buldum kendimi. Fakat bunlar bayağı dövüştüler. Hani 4'ü hasar gördü ama bizim ikisi de bayağı dağıldılar." Çiğdem Anad, yaşanan bu olaydan sonra 3 gün eşi ile küs kaldıklarını belirtti ve bunun sebebini şöyle anlattı: "Sadece yumruk yumruğa bir kapışma olacağını bilsek tamam ama bu adamların cebinden her şey çıkabilirdi ve bugün siz 9 kadın halinde programı devam ettirebilirdiniz.



