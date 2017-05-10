Ana yüreği; yavrusunu öldü sanınca...

Anne maymunun, baygın yavrusu kucağındayken ağladığı fotoğrafın sahibi 31 yaşındaki Avinash Lodhi, "Bu fotoğraf benim yüreğime dokundu. Çünkü tüm fotoğrafçılık kariyerim boyunca böyle bir şey görmemiştim" dedi.

Fotoğrafı çektikten sonra anne ve yavru maymunun yanına diğer maymunların da geldiğini söyleyen Lodhi, yavru maymunun birkaç dakika sonra ayıldığını belirtti.

Ladhi, fotoğrafı çektiği ana dair şunları söyledi: "Herşey o kadar hızlı gelişti ki, fotoğrafı çektiğim an ne olup bittiğini anlayamadım. Anladığımda ise, yaklaşık 1 saat konuşamadım. Böylesi bir ana sık rastlanmıyor, özellikle de hayvanlar için."