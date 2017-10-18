'Ana vatanı Türkiye olan alageyik sayısı 302'ye yükseldi - Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

\'Ana vatanı Türkiye olan alageyik sayısı 302\'ye düştü\' başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden veriyoruz.

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YENİDEN

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANA vatanı Türkiye ve günümüzde sadece Antalya\'nın Düzlerçamı bölgesinde tespit edilen alageyik sayısında, yapılan çalışmalarla artış oldu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, 1967\'de Antalya ve Isparta bölgesinde 35 alageyik sayısının günümüzde 302\'ye lükseltildiğini açıkladı.

Avrupa\'da soyu tükenen alageşikler; Romalılar ve Rodos Şövalyeleri tarafından ana vatanı olan Anadolu\'dan alınarak, Avrupa\'ya götürüldü. Almanya, İngiltere ve Macaristan başta olmak üzere Avrupa\'da alageyik sayısı 250 binin üzerine çıktı. Anadolu\'da ise 19\'uncu yüzyılda Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yaşayan alageyikler, 1967 yılında sayıları azalarak 35 olarak tesbit edilirken, yapılan çalışmalarla günümüzde 302\'ye yükseldi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Orman Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasin Ünal ve ekibi, 30 ay önce alageyiklerin korunmasına ve yaban hayatının geliştirilmesine yönelik proje başlattı. TÜBİTAK tarafından desteklenen projede, fotokapan gibi birçok yöntemle çalışma yapan Yrd. Doç. Ünal ve ekibi, gen merkezi Türkiye olan ve günümüzde sadece Düzlerçamı bölgesinde bulunan alageyikler konusunda yapılan çalışmalarla birey sayısında artışlar elde edildiğini kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Ünal, alageyiklerin beneklerinde aynı insan parmak izine benzer, türe özel birtakım faktörler olduğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Ünal, “Habitat tercihleri tanımladık. Sorunlarını değerlendirip önerilerde bulunduk. Alageyiklerin yaşadığı alanda insan faktörü çok fazla. Bölgede piknikler düzenleniyor, aktiviteler çok fazla ve alageyikler bununla yaşamak zorunda kalıyor. İnsan olduğu zaman alageyik ne yapacağını bilemiyor. Başıboş gezen köpekleri alageyikler için en büyük tehlikelerden biri olarak gördük. Köpeklerin alageyikleri kovaladığını ve onlarla beslendiğine şahit olduk\" dedi.

ALAGEYİK SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, 26 bin hektar alana sahip Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası\'nda, kurdukları Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonu\'nda yaptıkları çalışmalarla alageyik popülasyonunu geliştirdiklerini söyledi. 1967 Antalya ve Isparta bölgesinde 35 alageyik tespit edildiğini anlatan Rıza Kamil, yapılan çalışmalarla günümüzde 302\'ye yükseldiğini açıkladı. Kamil, \"Nesli tehlike altında olan alageyik türünü korumak ve sayılarını arttırmak için 521 hektar alan üzerine Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonu kuruldu. Bugün Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonu dışında tespit edilen en az 302 alageyik var. Bu sayı daha da fazla olabilir. Ancak 1967 yılında 35 birey olan alageyik sayısı, yapılan çalışmalarla ciddi bir artış göstermiştir. Bu sayıyı daha da arttırmak için çalışmalarımız sürüyor\" diye konuştu.