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Ana vatanı Türkiye olan alageyik sayısı 302'ye düştü

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANA vatanı Türkiye ve günümüzde sadece Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde tespit edilen alageyiklerin sayısı 302'ye düştü

17 Ekim 2017 14:01

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANA vatanı Türkiye ve günümüzde sadece Antalya\'nın Düzlerçamı bölgesinde tespit edilen alageyiklerin sayısı 302\'ye düştü. Tel örgülerle başıboş köpeklerin, alageyikler için büyük tehlike yarattığı belirtildi.
Alageyikler, 19\'uncu Yüzyıl\'da Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yaşarken, günümüzde farklı nedenlerden dolayı yalnızca Düzlerçamı bölgesinde tespit edildi. Avrupa\'da soyu tükenince Romalılar ve Rodos Şövalyeleri tarafından ana vatanı Anadolu\'dan alınarak, yeniden Avrupa\'ya götürülen alageyik sayısı; Almanya, İngiltere ve Macaristan başta olmak üzere bölgede 250 binin üzerine çıktı.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Orman Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasin Ünal ve ekibi, 30 ay önce alageyiklerin korunmasına ve yaban hayatının geliştirilmesine yönelik proje başlattı. TÜBİTAK tarafından desteklenen projede, fotokapan gibi birçok yöntemle çalışma yapan Yrd. Doç. Ünal ve ekibi, gen merkezi Türkiye olan ve günümüzde sadece Düzlerçamı bölgesinde bulunan alageyikler konusunda önemli bir çalışmayı tamamladı. Çalışmalarını düzenlediği çalıştayla ilgili kamu kurumları yöneticilerine ve akademik dünyaya açıklayan Ünal, sahada 302 alageyik tespit ettiklerini kaydetti. 
\'BAŞIBOŞ KÖPEKLER, ALAGEYİKLER İÇİN TEHLİKELİ\'
Yrd. Doç. Dr. Ünal, alageyiklerin beneklerinde aynı insan parmak izine benzer, türe özel birtakım faktörler olduğunu belirtti. Her alageyiğin beneğinin, kendine has olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Ünal, “Habitat tercihleri tanımladık. Sorunlarını değerlendirip önerilerde bulunduk. Alageyiklerin yaşadığı alanda insan faktörü çok fazla. Bölgede piknikler düzenleniyor, aktiviteler çok fazla ve alageyikler bununla yaşamak zorunda kalıyor. İnsan olduğu zaman alageyik ne yapacağını bilemiyor. Başıboş gezen köpekleri alageyikler için en büyük tehlikelerden biri olarak gördük. Köpeklerin alageyikleri kovaladığını ve onlarla beslendiğine şahit olduk\" dedi. 
TEL ÖRGÜLER, ALAGEYİKLERİ SIKIŞTIRIYOR\'
Sadece bu alanda kalan alageyikler için bölgenin bir süre kapatılması gerektiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Ünal, çoğalacak alageyiklerin daha önce yaşadığı bölgelere taşınabileceğini söyledi. Alageyiğin insan faktörü nedeniyle bölgede sıkışmış durumda olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Ünal, “Alageyiğe git başka yerde yaşa diyemeyiz. Habitatı burası. Tel örgüler ve ziraat alanları bölgede çok fazla. Tel örgüler nedeniyle kaçak avcılık sırasında alageyik sıkışıp kaldığı için kaçamıyor. Köpekler alageyikleri kovalarken anne alageyik kaçarken, yavrular tel örgüler nedeniyle sıkışıyor. Köpeklerin de bu yavrulara zarar verdiğini videoda gördük\" diye konuştu.

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