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Yaşam

ANA SINIFINA KAPI KAPI ÖĞRENCİ ARADILAR MALATYA (A.A)

22 Eylül 2010 14:14

-ANA SINIFINA KAPI KAPI ÖĞRENCİ ARADILAR  MALATYA (A.A) - 21.09.2010 - Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Yukarı Sülemli köyündeki ilköğretim okulunun öğretmenleri, kapı kapı dolaşıp anasınıfına kayıt yapmak için öğrenci aradı. Şehit Tuncay Göksu İlköğretim okulu yönetiminin görevlendirdiği öğretmenler Suyan Kütri ve Bayram Yıldırım, 6 köyü dolaşarak vatandaşlarla görüşüp, 12 çocuğun kaydını yaptı. Bayram Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerde anasınıfı eğitiminin bilinmediğini ifade ederek, yaptıkları çalışmayla, hem köylüleri bilgilendirdiklerini hem de kayıt yaptıklarını ifade etti. Civar köylerde yaşayanların uzak mesefa nedeniyle çocuklarını okula göndermeyi istemediklerini belirten Yıldırım, taşımalı sistemin anasınıfı için de geçerli olmasını istediklerini söyledi. Bu soruna çözüm bulunması halinde köydeki vatandaşların çocuklarını rahatlıkla okula gönderebileceklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle dedi: ''Dolaştığımız 6 köyde, 04-05 yaş grubundaki çocukların velileriyle görüştük. Bir çoğu anasınıfı eğitimini bilmiyor. Anlattığımızda da göndermeyi kabul ediyorlar. 12 çocuğumuzun kaydını da bu şekilde anlatarak yaptık. Ancak, anasınıfı taşımalı eğitimde olmadığı için zorluklardan dolayı göndermek istemiyorlar. Özellikle kışın büyük sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorlar. Taşımalı eğitime anasınıfı da dahil edilmelidir.''

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