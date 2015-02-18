T24 LogoT24 Logo
Politika

ANA Parti ve Hak ve Adalet Partisi birleşiyor

ANA Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, iki partinin 7 Haziran seçimlerine tek parti olarak katılacaklarını açıkladı

18 Şubat 2015 21:37

ANA Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, Hak ve Adalet Partisi ile Ana Parti'nin "Hak ve Adalet Ana Parti" adı altında birleşeceğini bildirdi.

Özal ile Hak ve Adalet Partisi Genel Başkanı Yiğit Zeki Öztürk, Neva Palas Otel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Mersin'de öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'a rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Özal, kadına şiddetin geldiği noktanın Türkiye'ye yakışmadığını söyledi. TBMM Genel Kurulu'ndaki kavgada erkek milletvekillerinin kadın milletvekiline saldırdığını ifade eden Özal, "Kadına şiddetten bahsederken bunun Meclis'te olması içler acısı ve ayıptır. Ne olursa olsun Meclis'te bir kadına el kaldırmak bize hiç yakışmıyor" dedi.

Hak ve Adalet Partisi Genel Başkanı Öztürk ile bir yola çıktıklarını ifade eden Özal, şöyle konuştu: "Hak ve Adalet Partisi ile Ana Parti birleşiyor. Hak ve Adalet Ana Parti olarak 7 Haziran seçimlerine giriyoruz. İktidara talibiz. Bütün diğer partileri de birlik ve beraberliğe çağırıyoruz. Burada sağ veya sol parti ayırımı yapmıyoruz. Biz, herkesin partisi olmak istiyoruz. 7 Haziran seçimlerinde de Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Demokratik Sol Partiyi ve diğer partileri de bir ve beraber olmaya çağırıyoruz. 7 Haziran seçimleri çok önemli."

Öztürk de partilerinin birleşme kongresini 28 Şubat'ta yapacaklarını bildirerek, iktidara geldiklerinde bütün çalışanlara yüzde 15-25 arasında zam, bütün çalışanlara ve emeklilere yılda iki maaş ikramiye ve kira yardımı verecekleri vaatlerinde bulundu.

ETİKETLER

ANA PartiAhmet ÖzalHak ve Adalet PartisiHak ve Adalet Ana Parti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24