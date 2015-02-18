ANA Parti ve Hak ve Adalet Partisi birleşiyor

ANA Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, Hak ve Adalet Partisi ile Ana Parti'nin "Hak ve Adalet Ana Parti" adı altında birleşeceğini bildirdi.

Özal ile Hak ve Adalet Partisi Genel Başkanı Yiğit Zeki Öztürk, Neva Palas Otel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Mersin'de öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'a rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Özal, kadına şiddetin geldiği noktanın Türkiye'ye yakışmadığını söyledi. TBMM Genel Kurulu'ndaki kavgada erkek milletvekillerinin kadın milletvekiline saldırdığını ifade eden Özal, "Kadına şiddetten bahsederken bunun Meclis'te olması içler acısı ve ayıptır. Ne olursa olsun Meclis'te bir kadına el kaldırmak bize hiç yakışmıyor" dedi.

Hak ve Adalet Partisi Genel Başkanı Öztürk ile bir yola çıktıklarını ifade eden Özal, şöyle konuştu: "Hak ve Adalet Partisi ile Ana Parti birleşiyor. Hak ve Adalet Ana Parti olarak 7 Haziran seçimlerine giriyoruz. İktidara talibiz. Bütün diğer partileri de birlik ve beraberliğe çağırıyoruz. Burada sağ veya sol parti ayırımı yapmıyoruz. Biz, herkesin partisi olmak istiyoruz. 7 Haziran seçimlerinde de Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Demokratik Sol Partiyi ve diğer partileri de bir ve beraber olmaya çağırıyoruz. 7 Haziran seçimleri çok önemli."

Öztürk de partilerinin birleşme kongresini 28 Şubat'ta yapacaklarını bildirerek, iktidara geldiklerinde bütün çalışanlara yüzde 15-25 arasında zam, bütün çalışanlara ve emeklilere yılda iki maaş ikramiye ve kira yardımı verecekleri vaatlerinde bulundu.