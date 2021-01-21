"Ana" lakaplı suç örgütü lideri, ayrılmak isteyenleri aç susuz bırakıp, işkence yapmış!

Karaman'da, "Ana" lakaplı Aslı Dudu D.'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i, adliyeye sevk edildi. Sorgulamada susma hakkını kullanan Aslı Dudu D.'nin, uyuşturucu sattırıp, fuhuş yaptırdığı Güllü U.'yu örgütten ayrılmak istemesi üzerine 2 gün boyunca boş evde aç ve susuz bırakıp, işkence yaptığı, kulağının dibinde tabancayla ateş ettirdiği ve saçlarını 3 numara kestirdiği iddia edildi.

​Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, cumartesi günü özel harekat ekipleri eşliğinde, 550 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Karaman, Konya ve Eskişehir'de eş zamanlı yapılan operasyonda 10'u kadın 41 kişi gözaltına alındı.

Suç örgütünün liderliğini çevresinde "Ana" lakabıyla tanınan Aslı Dudu D.'nin yaptığı, "Dayı" lakabıyla tanınan kardeşi Yunus D.'nin de yardımcısı olduğu ortaya çıktı.



Örgütün, uyuşturucu ticareti yaptığı ve uyuşturucu kullanmaya yer temin ettiği, küçük yaşta çocukları uyuşturucuya alıştırdığı, özellikle kızların uygunsuz görüntülerini gizli kamerayla çekerek, tehdit ve şantajla şebeke adına uyuşturucu sattırıp, fuhuş yaptırdıkları belirtildi.

Aynı zamanda kaçak silah ticareti de yaptığını iddia edilen şebekenin, çok sayıda iş yeri ve ev kurşunladığı, silahlı yaralama olaylarına karıştığı belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 5 tabanca, 5 tüfek, 7 bıçak, 102 mermi, 23 kartuş, 450 uyuşturucu hap, 25 gram esrar, 13 gram metamfetamin, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Aslı Dudu D.'nin "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan kaydı olan oğlu Gökhan D.'nin yaklaşık 2,5 ay önce "silahla adam yaralama" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Ayrılmak isteyen kadına işkence

Uyuşturucu sattırıp, fuhuş yaptırdıkları öne sürülen Güllü U.'nun, örgütten ayrılacağını söylemesi üzerine Aslı Dudu D.'nin talimatıyla 2 gün işkence için boş evde tutulduğu belirtildi. Aç ve susuz bırakılan kadının kulağının dibinde tabancayla ateş edildiği, saçlarının 3 numara kesildiği ardından tekrar uyuşturucu sattırılıp, fuhuş yaptırıldığı iddia edildi.

Aslı Dudu D.'nin yine örgüttün ayrılmak isteyen İsmail D.'ye de 3 gün boyunca aynı işkenceleri uygulattığı öne sürüldü.

Sorgulama boyunca susma hakkını kullanan Aslı Dudu D. ile birlikte 11 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)