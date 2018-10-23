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'Ana' lakaplı kadın, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 'Ana' lakaplı S

23 Ekim 2018 17:11

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan \'Ana\' lakaplı S.B. (45) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon kapsamında Gündoğdu Mahallesi\'nde S.B. adlı kadının evine geldi. Operasyonda, paniğe kapılan S.B., evdeki uyuşturucu maddeleri dökerek imha etmeye çalıştı. S.B’nin yapılan ev aramasında bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B., gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Keskin Cezaevi\'ne götürüldü.

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