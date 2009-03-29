Ana kuzusu belediye baskanı

Avrupa'nın en genç Belediye Başkanı Martin Gruber'in, erkek kardeşiyle aynı odayı paylaştığı ve annesiyle yaşadığı ortaya çıktı.



25 yaşındaki Gruber, Avusturya'nın Kappel am Krappfeld kasabasında Belediye Başkanı olarak seçildi.



2 bin kişilik küçük bir kasabanın Belediye Başkanı olan Gruber, 'Annemin hala ilkokul çocuğu gibi bana beslenme çantası hazırlaması ve hala kıyafetlerimi yıkıyor olması üzerimde iyi bir izlenim bırakmıyor' dedi.



Çİftçi bir ailenin 6 çocuğundan biri olan Gruber, yakın zamanda kasabada kendine bir ev bulmayı planladığını belirtti.