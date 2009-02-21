‘Ana’ indi, Diyarbakır ayakta!

Başbakan, Diyarbakır’da. Taraftarları ve karşıtları ayakta! AKP il teşkilatı mitingi kusursuz kılmaya çalışırken, DTP tepkili.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.40'da özel uçak ‘Ana’ ile İstanbul'dan Diyarbakır'a hareket etti. Uçağa Başmüzakereci Egemen Bağış ile Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu da bindi. Başbakan Diyarbakır’da TOKİ konutlarının anahtar teslim törenine katılacak. Tabi bu fırsat mitinge dönüştürülüp, yerel seçimlere yönelik mesajlar verilecek.



Olağanüstü güvenlik



Başbakan Erdoğan için kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Mardin, Elazığ, Şanlıurfa ve Batman'dan kente takviye polis kuvvetleri geldi. Bağlar, Kayapınar ve Emek Caddesi ve ara sokaklar adeta kuşatma altına alınırken, Erdoğan'ın geçiş güzergâhı olan Kuruçeşme, havaalanı yolu ve Alipınar Köprüsü civarında polis adeta etten duvar ördü. Sokak başlarına akrep tipi araçlar yerleştirilirken, Erdoğan'ın geçiş güzergâhına çıkan bütün sokaklarda polis konuşlandırıldı.



Bu arada, Bağlar'ın değişik sokaklarında 17 kişinin gözaltına alındığı ileri sürüldü.



İzinsiz gösterilere izin yok



Diyarbakır'da başta Başbakan Erdoğan'ın geçiş güzergâhları olmak üzere tüm önemli cadde ve sokaklar tutulurken, Özel Harekât ve çevik kuvvet ekipleri konuşlandırıldı. Polis müdürleri yaptıkları telsiz anonslarında, izinsiz gösteri yapmak isteyenlerin gruplaşmasına izin verilmemesini ve hemen gözaltına alınmaları talimatı verdi.



Pankart asıldı



Bağlar, Dörtyol'da toplanan bir grup ise BİM Market'e molotofkokteyli attı. Markette meddi zarar meydana geldi.



Ayrıca Ezilenlerin Sosyalist Platformu Erdoğan’ın kente gelişini protesto ederek, kente geliş güzergâhı üzerinde bulunan Kuruçeşme’deki bir üstgeçide “Kadın ve Çocuk Düşmanı Erdoğan Amed’den Defol” ESP imzalı pankart astı. Daha öncede Erdoğan’ın Diyarbakır’a gelişini protesto eden Diyarbakır ESP, “Tayyip Defol” yazılı pankartı Ofis Üstgeçidine asmıştı.



Davetlisiniz telefonu



AKP teşkilatı Türk Telekom Müdürlüğü ile yaptığı anlaşmayla Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır'a gelişini kentteki tüm abonelerine duyurup mitinge davet etti. Diyarbakır'daki abonelerin telefonları dün akşamdan itibaren aranarak oparatör aracılığıyla “Başbakan Erdoğan'ın saat 12.00'de İstasyon Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge davetlisiniz” çağrısı yapıldı.



Güzergâhta kepenkler kapalı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Diyarbakır'da işyerlerinin tamamına yakının açık bulunuyor. Merkez Bağlar İlçesi'nin bazı kesimleri ve Başbakan Erdoğan'ın uçaktan indikten sonra geçiş güzergahı olan Sento Caddesi üzerindeki işyerlerinin büyük bölümünün kapalı olduğu görüldü. Erdoğan'ın 20 Ekim tarihinde yaptığı ziyaret sırasında kentte kepenklerin yüzde 90'ı kapatılmış ve yerler protesot gösterileri düzenlemişti.



‘Mitinge vatandaş taşındı’



AKP teşkilatının çevre il ve ilçelerden vatandaşları otobüs ve minibüslerle miting alanına öğrenci servisleriyle taşıdığı ileri sürüldü. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçi ve memurlara mitinge katılmaları yönünde bakı uygulandığı ileri sürüldü.



Baydemir karşılamadı



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Diyarbakır’a gelişinde Başbakan Erdoğan’ı karşılamayacağını açıklamıştı. Nitekim karşılamadı. Baydemir, “Başbakan şüphesiz ki gelecektir, propagandasını yapacaktır, söyleyeceklerini söyleyecektir. Genel başkan sıfatıyla geldikleri için benim protokolde yer almama gerek yok diye düşünüyorum. Ama açık ve net söylüyorum: Hem partimizin kapısı, hem belediyemizin kapısı, hem de yüreğimizin kapısı diyalogtan ve istişareden yana olan herkese açıktır” açıklamasında bulunmuştu.



DTP tepkili



DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Başbakan’ın Diyarbakır’a gelmesinden önce şu açıklamada bulunmuştu: “Bugün Sayın Başbakan peşinen aylardan beri Demokratik Toplum Partisi’ni terörize ederek, sınıflayarak, dışlayarak ve çalışmalarını engellemeye çalışarak bir seçim atmosferine bizi sürüklemektedir. Ama bugün bakıyoruz ki Sayın Başbakan çok rahat bir şekilde bir ilden bir ile helikopterlerle dolaşırken DTP il il dolaştığında engellerle karşı karşıya kalıyor, yollar kesiliyor, GBT’den geçiriliyor.”

