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Medya

Ana haberler ratinglerden çıkarılıyor mu?

Başbakan Binali Yıldırım'ın RTÜK Başkanı'na ana haber bültenlerinin ratinglerden çıkarılmasını teklif ettiği iddia edildi

13 Aralık 2017 00:24

Başbakan Binali Yıldırım, geçen hafta Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya ve üyeleri ile Çankaya Köşkü'nde basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Medyaradar.com'da yer alan habere göre, toplantıda Başbakan Yıldırım, ana haber bültenleri hakkında da konuştu. Ana haber bültenlerinde kaza,cinayet, katliam gibi adli olayların uzun uzun yer almasına değinen Yıldırım, bu durumu reyting kaygısına bağladı. Reyting ölçümlerinden ana haber bültenlerinin çıkarılması durumunda rekabetin kalkacağını böylece daha doğru içerikli haberler yapılabileceğini belirtti. Yıldırım, RTÜK'e ana haber bültenlerinin reyting ölçümünden çıkarılmasını önerdi.

 

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