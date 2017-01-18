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Ana haber bültenleri arasındaki reyting yarışında zirve kimin?

Erhan Çelik ile Ana Haber, 25'inci sıraya geriledi

18 Ocak 2017 14:23

Reyting listesindeki yerini koruyan Show Ana Haber, salı gününün en çok izlenen ana haber bülteni oldu. Show Ana Haber, listede üçüncü sırada yer aldı. 

Ahmet Hakan'ın sunuculuğunu üstlenmesiyle birlikte pazartesi günü reyting listesine 16'ıncı sıradan giren Kanal D Ana Haber Bülteni, 7 sıra birden yükselerek 9'uncu sıraya yerleşti. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber de listedeki yerini koruyan diğer ana haber bülteni oldu. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber, listeye altıncı sıradan girdi.

Star Ana Haber'in 16'ıncı sırada yer aldığı listede, TRT 1'de yayınlanan Erhan Çelik ile Ana Haber ise 25'inci sıraya geriledi. 

Öte yandan Total'de Star TV'de ekrana gelen "Anne" dizisi 1. sıraya otururken 2. sırada "Anne"nin özeti yer aldı.

Reyting tablosu şöyle:

ETİKETLER

Ahmet HakanFatih PortakalErhan Çelik

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