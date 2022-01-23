Ana de Armas hayranları, Yesterday yapımcılarına dava açtı: Fragmanda var, filmde yok

Oyuncu Ana de Armas'ın hayranları, Yesterday filminin fragmanında görülen yıldızın, filmdeki sahnelerinin kesilmiş olması üzerine Universal Pictures'a dava açtı.

BBC'de yer alan habere göre, Conor Woulfe ve Peter Rozsa isimli iki kişi, komedi filmi Yesterday'in fragmanında Ana de Armas'ı görerek kiraladıklarını, filmi izlediklerinde Armas'ın sahnelerini görmediklerini söyledi.

Woulfe ve Rozsa, yapım şirketi Universal Pictures'a "tüm izleyiciler" adına 5 milyon dolarlık dava açtı.

Hayranlar, yanıltıcı pazarlama uygulandığını, Armas'ın ününden faydalanıldığını savundu.

Ana de Armas, Yesterday filminde rol almış ancak daha sonra izleyicilerin hikâyenin gidişatını beğenmemesi nedeniyle, oynadığı kısımlar kesilmişti.

Senaryo yazarı Richard Curtis, 2019'da sahnelerin kesilmesinin "travmatik" olduğunu, Armas'ın rolünde "muhteşem" olduğunu söylemişti.