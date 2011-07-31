'Amy’yi oğlum öldürmedi'

T24 - Geçen hafta 27 yaşında hayata gözlerini yuman ve ölüm nedenini aydınlığa kavuşturacak nihai adli tıp raporu hâlâ açıklanmayan İngiliz soul şarkıcısı Amy Winehouse’un eski kayınvalidesi konuştu.







Daily Mail’e röportaj veren Georgette Fielder-Civil, “Yaptıklarını savunmuyorum ama oğlum Blake’i suçlamayın. Amy’nin ölümünden onu sorumlu tutmayın. Onlar birbirlerine aşıktı” dedi.



Blake Fielder-Civil, Winehouse’u uyuşturucuya alıştırmakla suçlanıyordu. Amy’nin babasını çiftin arasına girmekle suçlayan annesi Georgette, Blake’in babasının ise henüz geçen hafta şu ürkütücü kehanette bulunduğunu belirtti: “Kendini oğlumuz konusunda en kötü olasılığa hazırla. Beş yıl içinde onu kaybedebiliriz.”



