Amy'den her öpücük için 150 sterlin almış!

T24

Halen hırsızlık ve silahlı saldırı suçlarından 19 aylık hapis cezasını çeken Fielder-Civil’in bir arkadaşı, The Sun gazetesine, “Blake, Amy’nin kendisine tutkuyla bağlı olmasından faydalanıp, her öpücük için para istiyor, parayı da gidip kokain ve eroine yatırıyordu” dedi. Çift, 2007’de evlenmiş, iki yıl sonra da boşanmışlardı. İddialara göre Winehouse eski kocasına ayrılırken 250 bin sterlin vermişti.