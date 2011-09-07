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Amy'den her öpücük için 150 sterlin almış!

Temmuz ayında evinde ölü bulunan İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’ın eski eşi Blake Fielder-Civil’e her

07 Eylül 2011 03:00

T24 - Temmuz ayında evinde ölü bulunan İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’ın eski eşi Blake Fielder-Civil’e her öpücük için 150 sterlin (yaklaşık 430 TL) ödediği iddia edildi.



Halen hırsızlık ve silahlı saldırı suçlarından 19 aylık hapis cezasını çeken Fielder-Civil’in bir arkadaşı, The Sun gazetesine, “Blake, Amy’nin kendisine tutkuyla bağlı olmasından faydalanıp, her öpücük için para istiyor, parayı da gidip kokain ve eroine yatırıyordu” dedi. Çift, 2007’de evlenmiş, iki yıl sonra da boşanmışlardı. İddialara göre Winehouse eski kocasına ayrılırken 250 bin sterlin vermişti.


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