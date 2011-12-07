-Amy Winehouse'un yeni albümü 70 bin sattı LONDRA (A.A) - 07.12.2011 - İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un ölümünden sonra yayınlanan albümü ''Lioness: Hidden Treasures''ın piyasaya çıkışından 24 saat sonra İngiltere'de yaklaşık 70 binlik bir satışa ulaştığı bildirildi. Albüm, şarkıcının eski parçalarının yeni versiyonları ile daha önce yayımlanmamış parçalarının yer aldığı 12 şarkıdan oluşuyor. Temmuz ayında ölen şarkıcının plak şirketi Island Records'ın sözcüsü, albümün önceki gün piyasaya çıktığını ve ülkedeki albüm satışlarında başta bulunduğunu söyledi. Albümün gelirinin bir bölümünün Amy Winehouse vakfına bağışlanmasının beklendiği belirtildi.