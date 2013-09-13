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Kültür-Sanat

Amy Winehouse'un kayıp şarkısı bulundu mu?

İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un babası Mitch Winehouse, kızına ait daha önce gün ışığına çıkmamış yeni bir şarkı bulduğunu açıkladı

13 Eylül 2013 10:44

Genç yaşta hayatını kaybeden şarkıcı Amy Winehouse'a ait daha önce yayınlanmamış bir şarkının bulunduğu iddia edildi.

Daily Star gazetesinin haberine göre, Mitch Winehouse şarkıyı bir hayır kurumu için albüm kaydederken stüdyoda keşfettiğini ifade etti. Mitch, 'Stüdyoda eski kayıtları dinlerken bir anda Amy'nin hiç duyulmamış, muhteşem bir şarkısına rastladık' sözleriyle şaskınlığını dile getirdi.

2011'de hayatını kaybeden Amy Winehouse, son albümünü 2006 yılında yayınlamıştı. Şarkıcının ölümünün ardından son kayıtlarında oluşan 'Lioness: Hidden Treasures', adlı albüm satışa sunulmuştu. Yeni ortaya çıkan kaydın kaderi ise henüz bilinmiyor.

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