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Amy Winehouse'un hiç yayınlanmamış bir mülakatı ortaya çıktı

27 yaşında hayatını kaybeden jazzcı Amy Winehouse Huffinton Post gazetesinin yayımladığı mülakatta hayallerinden söz ediyor

20 Temmuz 2014 15:33

Müzik eleştirmenlerince döneminin en büyük seslerinden biri sayılan Amy Winehouse’un daha önce hiç yayımlanmamış bir mülakatı ortaya çıktı. 2011’de ani ölümüyle müzik dünyasını sarsan Winehouse, sözkonusu mülakatı ilk albümü Frank’in yayınlanmasından dört ay sonra vermiş. Henüz 20 yaşında olan Winehouse, söyleşide gelecek hayallerinden bahsediyor. 30 yaşında anne olmak istediğini söyleyen Winehouse, “Bence çok iyi bir anne olacağım, yani umarım olurum” diyor. 

Winehouse, Huffinton Post’ta yayımlanan söyleşisinde “Çocuk yapmaya başladığımda bir sürü çocuğum olsun istiyorum. En az beş tane. Evden çalışırım o zaman. Alt katta kendime kurduğum stüdyonun kapısından içeri çocuklarım da gizli gizli sıvışır ve beni taklit etmeye başlar” diyor. Winehouse, müzik dünyasındaki hedefinin “öncü olarak hatırlanmak” olduğunu da söylüyor. 

 

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