Amy Winehouse'un heykeli dikilecek

Amy Winehouse ile özdeşleşen Londra'nın Camden mahallesine sanatçının birebir ölçülerinde heykeli yapılacak

Posta'nın haberine göre, mahalle sakinleri, ünlülerin ölümlerinin ardından 20 yıl geçmeden heykelinin dikilmesine sıcak bakmıyor. Fakat Amy Winehouse için bir ayrıcalık yaptılar. Çünkü o, hayatının en mutlu günlerini, çok sevdiği Camden'daki evinde geçirmiş, buranın pub'larında oturmuş ve marketlerinden alışveriş yapmıştı. Tam bir mahalle sakiniydi.

Gerçek ölçülerde yapılması planlanan heykeli tasarımcı Scott Eaton hazırlayacak ve Amy Winehouse'un evinin çok yakınlarında bir yere yerleştirecek. Winehouse'un annesi Janis, kardeşi Alex ve birkaç yakın arkadaşı, tasarım kısmında Scott Eaton'a yardımcı olacak. Özellikle de kuş kafesini andıran saç modelini birebir uygulamak için...

Amy Winehouse'un babası Mitch Winehouse, "Bu büyük bir onur. Amy, Camden'ın tamamlayıcı bir parçasıydı. Eğer heykeli yapılacaksa tabii ki burada olmalı. İnsanları Amy'nin evinden uzak tutmaya çalışmak istedik ama ev o kadar güzel ki ve Amy burayı o kadar çok seviyordu ki, ne yazık ki biz de, hayranları da evden uzak duramadık. Bu heykelle birlikte bize kötü anılarımızı hatırlatan Camden House'tan uzak bir yerde Amy için yeni ve güzel bir atmosfer yaratacağız. Harika bir heykel olacağına ve onun hatırasını pozitif bir şekilde yansıtacağına eminim" dedi.