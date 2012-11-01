Amy Winehouse'un gelinliği çalındı

Amy Winehouse Vakfı, Winehouse'un 2006'da Blake Fielder-Civil ile düğününde giydiği gelinlik ile bir televizyon programında giydiği kokteyl elbisesinin çalındığını açıkladı.

Açıklamada, elbiselerin eksikliğinin envanter sayımı yapılırken fark edildiği kaydedildi.

Winehouse'un gelinliği vakıf tarafından uyuşturucu bağımlısı gençlere yardım amacıyla açık artırmada satılacaktı.

Şarkıcının babası Mitch Winehouse da, elbisenin onun manevi değerini bilen birisi tarafından çalınmış olabileceğini söyledi.

“Back to Black” albümüyle Grammy kazanan Amy Winehouse geçen yıl 23 Temmuz'da, 27 yaşındayken alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti.