Amy Winehouse'un evi soyuldu

Geçen yıl 27 yaşındayken hayata veda eden ünlü İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un evine giren hırsızlar, sanatçının elbiselerini çaldı. Kıyafetlerin değerinin 160 bin euro değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Sanatçının Londra’daki evinden çalınan kıyafetleri arasında 2006’da Miami’de Blake Fielder Civil ile evlenirken giydiği düğün elbisesi de bulunuyor.

İngiliz 'The Sun' gazetesine göre söz konusu kostümün bu yıl içinde New York’ta bir müzayedeye çıkarılması planlanıyordu. Yaklaşık 125 bin euroya alıcı bulması beklenen düğün kıyafetinden elde edilecek gelirin, Amy’nın ölümünden sonra babası tarafından sanatçının adına kurulan hayır kurumuna kalması düşünülüyordu.

'Hırsızlar tanıdık olabilir'

'The Sun'a konuşan Amy’nin babası Mitch Winehouse, “Birisi için manevi değeri olan herhangi birşeyi çalmak korkunç” ifadesini kullandı. Baba Winehouse, hırsız ya da hırsızların kızının bir servet değerindeki, tasarımcı elinden çıkmış birçok kıyafetine dokunmayıp özellikle manevi değeri olan kıyafetlerini çalmasının şaşırtıcı olduğunu ve çalanların söz konusu kostümlerin özel değeri hakkında bilgi sahibi olabileceğini söyledi.

Baba Winhouse “Aslında kızımın düğününde giydiği kıyafet herhangi bir mağazadan alınmış 100 poundluk bir elbiseydi. Kim çaldıysa, o elbisenin onun için çok değerli olduğunu biliyordu” dedi.

Sanatçının elbiselerinin yanı sıra diğer bazı eşyalarının da kaybolduğu ve birçoğunun açık artırma için numaralandırılmış ve etiketlenmiş olduğu bildirildi. Bu yüzden sanatçının babası, hırsızlığı bu durumu bilenlerin yapmış olduğundan şüpheleniyor. (Deutsche Welle Türkçe)