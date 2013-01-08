Amy Winehouse'un alkolden zehirlendiği doğrulandı

27 yaşında hayatını kaybeden Amy Winehouse'un alkol zehirlenmesinden öldüğü doğrulandı.



İngiliz mahkemesi, önceki yıl hayatını kaybeden şarkıcı Amy Winehouse'un, aşırı alkol tüketiminden hayatını kaybettiğini doğruladı.

27 yaşında hayatını kaybeden Winehouse'un ölümüyle ilgili St. Pancras Mahkemesi'nde görülen ikinci soruşturmada bugün açıklanan kararda, şarkıcının alkol zehirlenmesinden öldüğü kaydedildi.

Winehouse'un ölümüyle ilgili yürütülen ilk soruşturmada savcının hukuk alanında yeterliliği olmadığı ortaya çıkınca, yeniden soruşturma açılmasına karar verilmişti. İlk soruşturmada da Winehouse'un aşırı alkol tüketiminden hayatını kaybettiği belirtilmişti.

"Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Winehouse, Temmuz 2011'de Londra'nın kuzeyindeki Camden semtindeki evinde ölü bulunmuştu.