Amy Winehouse'un 800 eşyası milyonlarca dolara satıldı; geliri bağımlılıkla mücadele eden gençler için harcanacak

27 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Amy Winehouse’un son sahne performansında giydiği elbise, açık artırmada 243 bin dolardan fazla bir ücrete alıcı buldu.

BBC’de yer alan habere göre, 2011 yılında hayatını kaybeden Amy Winehouse’un 800 eşyası açık artırmada toplam 4 milyon dolardan fazla bir ücrete satıldı.

Şarkıcının 2011 yılında Belgrad’da giydiği mini elbise, tahmin edilenin 16 kat fazlasına alıcı buldu.

Amy Winehouse’un ailesi satışlarda elde edilen gelirin bağımlılık sorunu yaşayan gençler için harcanacağını söyledi.

Winehouse, 2011 yılında alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti.