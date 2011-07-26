AMY WINEHOUSE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

T24- 27 yaşında yaşamını yitiren İngiliz Şarkıcı Amy Wınehouse çok kısıtlı katılımcının katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.





27 yaşında hayatını kaybeden şarkıcının cenaze töreni, sadece ailesi ve yakın arkadaşlarının katılımıyla Londra'nın kuzeyindeki Edgwarebury Mezarlığında yapıldı. Amy'nin babası Mitch Winehouse, yaklaşık 400 kişinin katıldığı ve 45 dakika süren törende yaptığı konuşmada, "İyi geceler meleğim, iyi uyu. Annen ve baban seni sonsuza kadar çok sevecek" dedi.





Şarkıcının ailesinin yanı sıra prodüktör Mark Ronson, televizyon yıldızı Kelly Osbourne gibi ünlü kişiler de cenaze töreninde hazır bulundu. Törene katılan bazı kadınların saçlarını Amy Winehouse gibi kabarık şekilde topladığı dikkati çekti.



Bu arada hırsızlık suçu nedeniyle hapiste olan Winehouse'un eski kocası Blake Fielder-Civil'in törene katılmasına izin verilmedi. Amy Winehouse'u uyuşturucuya alıştırdığı gerekçesiyle eleştirilen Civil'in cenaze törenine katılmak için hapishaneden izin alamadığı bilgisi basına yansıdı.



Törenin ardından Amy Winehouse'un cesedi, Golders Green'deki bir sinagogda yakıldı. Yahudi bir ailenin kızı olarak 1983 yılında Londra'da dünyaya gelen Winehouse, geçen hafta sonu evinde ölü bulunmuştu.



Ünlü şarkıcının aşırı dozda uyuşturucu kullanımından öldüğü iddia edilirken, dün Winehouse'a otopsi yapılmış ve sonucunun toksikoloji testleri nedeniyle birkaç hafta içinde belli olacağı açıklanmıştı.

