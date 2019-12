Amy Winehouse öldü!

T24-

Kabarık siyah saçları, siyahi caz şarkıcılarını aratmayan sesi, sansasyonel hayatı, uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla gündemden düşmeyen 27 yaşındaki İngiliz şarkıcı Amy Winehouse Londra'nın kuzeyindeki evinde ölü bulundu.



Amy Winehouse'un naaşı evinden işte böyle çıkartıldı...







Londra polisi, Winehouse'un ölümünü doğrularken, ölüm nedeninin henüz bilinmediği açıklandı.











Şarkıcının hayranları Winehouse'un Londra'nın Camden semtinde polis kordonuna alınan evinin önünde toplanmaya başladı.



İngiliz basını tarafından ''neslinin en yetenekli şarkıcısı ve şarkı yazarı'' olarak nitelendirilen Winehouse, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, eski eşi Blake Fielder-Civil ile ilişkisi ve sansasyonel hayatı nedeniyle 2007 yılından bu yana sık sık dünya basınında ve gündeminde yer alıyordu.











14 Eylül 1983'de doğan, 5 Grammy ödüllü Amy Winehouse, soul ve caz müziğinin önde gelen seslerinden biri olarak kabul ediliyordu.



Winehouse geçen ay çıktığı Avrupa turu çerçevesinde Sırbistan konserini yarıda kesmiş, 20 Haziran'daki İstanbul konserini ise iptal etmişti.















İngiliz basını: Sürpriz olmadı





Winehouse'un ölümünü son dakika haberi olarak duyuran İngiliz haber kanalları, müzik endüstrisinin önde gelenlerinin Winehouse'un ölümünün bağımlılığı nedeniyle ''çok büyük sürpriz olmadığı'' yorumlarını aktarıyor.

5 dalda Grammy sahibi



Amy Winehouse, kendisiyle aynı müzik sevgisini paylaşan bir annenin ve taksi şoförü bir babanın kızı olarak, Londra’nın kuzey bölgesindeki Southgate’te dünyaya geldi.













Southgate’in banliyö bölgesinde büyüyen Winehouse, çoğu caz müzisyeni olan akrabalarının da etkisiyle çok küçük yaşta müzikle ilgilenmeye ve kendi bestelerini yapmaya başladı. Winehouse, 2003 yılında ilk albümü “Frank”’i piyasaya sürdü. Genel olarak caz etkileşimlerinin yer aldığı bu albümdeki bestelerin tamamının yapımında Winehouse’da etkin rol üstlendi. Winehouse, iyi eleştiriler alan bu albümle müzik çevrelerince adından söz ettirmeye başlamış oldu. Bu albümle Brit Awards’ta İngiltere’nin en iyi kadın solisti ödülüne aday oldu. Aynı yıl Ivor Novello beste yarışmasında, en iyi modern beste ödülünü kazandı.



Bundan tam 3 sene sonra Amy Winehouse dünya çapında büyük beğeni kazanan ve platin albüm mertebesine çıkan ikinci albümü “Back to Black” ile müzik dünyasını bir daha değişmemek üzere sarstığında ise henüz 23 yaşındaydı. Albümün hit parçası “Rehab” uluslararası listelerde en üst sıralardaydı. Aynı yıl MTV Müzik Ödülleri’nde gerçekleştirdiği performans sonrası bu şarkı, Time dergisi tarafından 2007 yılında, yılın en iyi on şarkısından biri olarak gösterildi. Bu albümde ayrıca “You Know I’m No Good” ve “Back to Black” gibi herkesin dilinden düşürmediği parçalar da yer alıyordu. Albümlerinin Amerika’da yayınlanmasının ardından, uluslararası ünü daha da artan Winehouse gelmiş geçmiş en iyi çıkış yapan yabancı kadın vokal olarak nitelendirildi. Londra’nın kuzeyinden çıkan bu olağanüstü sesin caz ve soul etkileri taşıyan parçalarındaki Aretha Franklin’i aratmayan muhteşem yorumu ve acı-tatlı müziği, Amy’nin günümüzün en farklı besteci ve yorumcularından biri olduğunu kanıtlıyor.



‘En İyi Yeni Sanatçı’, ‘En İyi Şarkı’ ve ‘En İyi Albüm’ de dâhil olmak üzere 5 dalda Grammy sahibi Amy Winehouse kabarık saçları, vintage giyimi ve dövmeleriyle modern bir pin-up kızı görünümü ve kendine has tarzıyla birçok yeni sanatçının takip ettiği eşsiz bir ikon oldu.