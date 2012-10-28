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Kültür-Sanat

Amy Winehouse müzikali 2013'te sahnede

Amy Winehouse’un hayatı Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 'Danish Royal Theatre' tarafından sahnelenecek

28 Ekim 2012 13:38

İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un hayatından esinlenerek hazırlanan müzikal önümüzdeki yıl Danimarka’da sahnelenecek.
 
Amy Winehouse’un hayatı Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 'Danish Royal Theatre' tarafından sahnelenecek.

Müzikalin şarkıları, Winehouse’un 'Frank' ve 'Back to Black' albümlerinden seçilecek.

Müzikalin 'genç bir yıldıza problemli döneminde toplumdan ve basından gelen baskı'yı anlatacağını duyuran organizatörler, eserin Winehouse’un verdiği röportajlardan, konserlerinden, mektuplarından ve hakkında çıkan haberlerden yola çıkarak hazırlandığını açıkladılar.

Amy Winehouse’u, 29 yaşındaki Johanne Louise Schmidt canlandıracak.

Müzikal, 30 Ocak’ta ilk defa sahnelenecek.

Amy Winehouse, 27 yaşında Temmuz 2011’de Londra’daki evinde ölü bulunmuştu. Winehouse'un ölüm nedeni alkol zehirlenmesi olarak açıklandı.

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