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Amy Winehouse kavga-dövüş gitti!

Sırbistan’daki konserinde aşırı derecede sarhoş olduğu için hayranlarının tepkisine neden olan ve daha sonra İstanbul konserini iptal eden olay şarkıcı Amy Winehouse gizlice geldi

22 Haziran 2011 03:00

T24 - Sırbistan’daki konserinde aşırı derecede sarhoş olduğu için hayranlarının tepkisine neden olan ve daha sonra İstanbul konserini iptal eden olay şarkıcı Amy Winehouse gizlice geldiği Türkiye’den, bugün İngiltere’ye gitti. Winehouse’ın korumaları uçağa binme hazırlığındayken görüntü alan gazetecilere saldırdı.  



Winehouse’ın korumaları uçağa binme hazırlığındayken görüntü alan gazetecilere saldırdı.  



Winehouse’un, Sırbistan’daki konserinden sonra Türkiye’ye gizlice gelerek dinlendiği ortaya çıktı. İstanbul’dan gidişinde ise Amy Winehouse’un korumaları gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Korumalar ve gazeteciler arasında arbede yaşanırken fırsattan yararlanan Amy Winehouse da koşarak yanındakilerle uçağa bindi.  




Doyse Air’e ait Challenger 605 tipi 12 kişilik özel uçakla İstanbul’dan Londra’ya giden giden şarkıcının korumaları Atatürk Havalimanı apronunda, görüntü almaya çalışan gazetecilerin kamera ve fotoğraf makinelerine defalarca vurdular. Korumalar, yine de Amy Winehouse’un görüntülenmesi engelleyemedi.


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