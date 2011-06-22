Amy Winehouse kavga-dövüş gitti!

T24

Winehouse’ın korumaları uçağa binme hazırlığındayken görüntü alan gazetecilere saldırdı.Winehouse’un, Sırbistan’daki konserinden sonra Türkiye’ye gizlice gelerek dinlendiği ortaya çıktı. İstanbul’dan gidişinde ise Amy Winehouse’un korumaları gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Korumalar ve gazeteciler arasında arbede yaşanırken fırsattan yararlanan Amy Winehouse da koşarak yanındakilerle uçağa bindi.Doyse Air’e ait Challenger 605 tipi 12 kişilik özel uçakla İstanbul’dan Londra’ya giden giden şarkıcının korumaları Atatürk Havalimanı apronunda, görüntü almaya çalışan gazetecilerin kamera ve fotoğraf makinelerine defalarca vurdular. Korumalar, yine de Amy Winehouse’un görüntülenmesi engelleyemedi.