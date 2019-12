Amy Winehouse İstanbul'a geliyor

T24

Müzik dünyasının büyülü sesi

Ntvmsnbc'nin haberine göre, soul müziğin divası olarak kabul edilen, müziğinde r&b, caz ve funk öğelerine de yer vererek bu türleri tekrardan müzik dünyasına kazandıran eşsiz bir yetenek olan 28 yaşındaki genç sanatçı Amy Winehouse, son dönemde İngiltere’den çıkan Duffy ve Adele gibi müzisyenler için de en önemli ilham kaynaklarından biri oldu. Sahnede ona eşlik edecek star kadrolu kalabalık orkestrasıyla uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir performans gösterecek olan İngiliz müzisyenin Türkiye’de de yediden yetmişe çok büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.Şu an bir çok önemli ismin de içinde yer aldığı yeni albüm projesi için sıkı bir çalışma sürecinde olan ve çok uzun süredir heyecanla Türkiye’ye gelmesi beklenen Amy Winehouse, yeni albümünün tanıtım turnesi kapsamında Pozitif Organizasyonuyla 20 Haziran’da tek bir konser vermek için Türkiye’ye geliyor.Amy Winehouse 14 Eylül 1983 yılında, kendisiyle aynı müzik sevgisini paylaşan bir annenin ve taksi şoförü bir babanın kızı olarak, Londra’nın kuzey bölgesindeki Southgate’te dünyaya geldi. Southgate’in banliyö bölgesinde büyüyen Winehouse, çoğu caz müzisyeni olan akrabalarının da etkisiyle çok küçük yaşta müzikle ilgilenmeye ve kendi bestelerini yapmaya başladı. Winehouse, 2003 yılında ilk albümü “Frank”’i piyasaya sürdü. Genel olarak caz etkileşimlerinin yer aldığı bu albümdeki bestelerin tamamının yapımında Winehouse’da etkin rol üstlendi. Winehouse, iyi eleştiriler alan bu albümle müzik çevrelerince adından söz ettirmeye başlamış oldu. Bu albümle Brit Awards’ta İngiltere’nin en iyi kadın solisti ödülüne aday oldu. Aynı yıl Ivor Novello beste yarışmasında, en iyi modern beste ödülünü kazandı.Bundan tam 3 sene sonra Amy Winehouse dünya çapında büyük beğeni kazanan ve platin albüm mertebesine çıkan ikinci albümü “Back to Black” ile müzik dünyasını bir daha değişmemek üzere sarstığında ise henüz 23 yaşındaydı. Albümün hit parçası “Rehab” uluslararası listelerde en üst sıralardaydı. Aynı yıl MTV Müzik Ödülleri’nde gerçekleştirdiği performans sonrası bu şarkı, Time dergisi tarafından 2007 yılında, yılın en iyi on şarkısından biri olarak gösterildi. Bu albümde ayrıca “You Know I’m No Good” ve “Back to Black” gibi herkesin dilinden düşürmediği parçalar da yer alıyordu. Albümlerinin Amerika’da yayınlanmasının ardından, uluslararası ünü daha da artan Winehouse gelmiş geçmiş en iyi çıkış yapan yabancı kadın vokal olarak nitelendirildi. Londra’nın kuzeyinden çıkan bu olağanüstü sesin caz ve soul etkileri taşıyan parçalarındaki Aretha Franklin’i aratmayan muhteşem yorumu ve acı-tatlı müziği, Amy’nin günümüzün en farklı besteci ve yorumcularından biri olduğunu kanıtlıyor. ‘En İyi Yeni Sanatçı’, ‘En İyi Şarkı’ ve ‘En İyi Albüm’ de dâhil olmak üzere 5 dalda Grammy sahibi Amy Winehouse kabarık saçları, vintage giyimi ve dövmeleriyle modern bir pin-up kızı görünümü ve kendine has tarzıyla birçok yeni sanatçının takip ettiği eşsiz bir ikon oldu. Amy Winehouse, son dönemlerin müzik dünyasına kazandırdığı bu en büyük yetenek, 20 Haziran akşamı İstanbul Küçük Çiftlik Park’ta tüm hayranları için unutulmaz bir performans gösterecek.