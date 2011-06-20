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Amy Winehouse İstanbul konserini iptal etti

Sırbistan'da yaşadığı gerginlik nedeniyle İstanbul konseri de dahil, geri kalan Avrupa turunu iptal eden Amy...

20 Haziran 2011 03:00

T24 - Sırbistan'da yaşadığı gerginlik nedeniyle İstanbul konseri de dahil, geri kalan Avrupa turunu iptal eden Amy Winehouse, Pazar günü sabaha karşı Türkiye'ye gelmişti.



Winehouse, iptal kararını aldıktan sonra Londra'ya dönmek için acilen hazırlıklarına başladı. Amy Winehouse konserinin iptal edilmesi ile ilgili, konserin organizasyonunu yapan Pozitif Müzik'ten de bir açıklama geldi. Açıklamada, Amy Winehouse, dün geceki Belgrad konseri sonrasında aynı gece özel uçakla İstanbul'a gelmiştir. Fakat sanatçı sağlık sorunları sebebiyle 20 Haziran'daKüçükçiftlik Park'ta gerçekleşmesi planlanan İstanbul konserini ve 22 Haziran'daki Atina konserlerini iptal etmiştir. Pozitif Müzik olarak kontrolümüz dışında gelişen bu durumlar karşısında büyük üzüntü içinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Konser biletlerinin iadesiyle ilgili tüm detaylar önümüzdeki günlerde www.biletix.com ve www.pozitif.info kanallarıüzerinden kamuoyuna duyurulacaktır.


Özür dilediğini söyledi

"Amy Winehouse, bu hafta İstanbul ve Atina'da gerçekleştireceği konserlerini iptal etmiştir. Sanatçı, bu konserleri gerçekleştirmeyi çok istemesinerağmen, sanatçı yönetimi ve menajeriyle beraber verdiği karar neticesinde,şu anda gösterebileceği performansın en iyisi olmadığına ve bu süreç içindedinlenmesi gerektiğine kanaat getirerek İstanbul'dan evine dönme kararı almıştır. Amy Winehouse, konserini bekleyen tüm hayranlarından özür dilediğini belirtmiştir."


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