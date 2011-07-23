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Kültür-Sanat

Amy Winehouse da 27 Kulübü'ne katıldı...

27 yaşında ölen Amy Winehouse da ünlü şarkıcı ve müzisyenlerin ölenlerin oluşturduğu 27 Klübüne katıldı.

23 Temmuz 2011 03:00

T24- 27 yaşında ölen Amy Winehouse da ünlü şarkıcı ve müzisyenlerin oluşturduğu 27 Kulübü'ne katıldı. Kulübün diğer üyeleri Jim Morrison, Brian Jones, Janis Joplin, Jimi Hendrix ve Kurt Cobain.


27 yıl ve 44 gün





Efsanevi Nirvana grubunun vocalisti, söz yazarı ve gitaristi Kurt Cobain, kendini tüfekle vurdu.


27 yıl ve 207 gün





The Doors grubunun vokali, söz yazarı Jim Morrison'ın kalp yetmezliğinden öldüğü söylendi. Ancak, otopsi yapılmadı. 


27 yıl ve 125 gün





Rolling Stones'un kurucusu ve gitaristi Brian Jones, yüzme havuzunda boğuldu.


27 yıl ve 258 gün






Big Brother and the Holding Company, The Kozmic Blues Band ve Full Tilt Boogie Band'in vokali ve söz yazarı Janis Joplin aşırı dozdan öldü.

27 yıl ve 295 gün





Elektronik gitarda çığır açan The Jimi Hendrix Experience ve Band of Gypsys gruplarının vokali Jimi Hendrix, otopsi raporuna göre uyku hapları ve şarabı karıştırdıktan sonra kusmuğunun içinde boğuldu.


AMY WINEHOUSE





Alkol ve uyuştucu bağımlılığı nedeniyle uzun süredir sorunlar yaşayan ünlü şarkıcı Amy Winehouse, evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni bilinmiyor...

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