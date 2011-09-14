Amy Winehouse, Bugün 28 yaşında olacaktı

T24 - Amy Winehouse yaşasa bugün 28 yaşına basacaktı. Şarkıcı, doğum gününde son kaydı olan Tony Bennett düeti “Body and Soul” ile anılıyor.





Amy Winehouse ve Tony Bennett - Body and Soul













Bu ay sonunda yayınlanacak olan "Tony Bennett – Duets II" albümünde yer alacak olan "Body and Soul" şarkısı yakın zaman önce kaybettiğimiz Amy Winehouse'un son stüdyo kaydı olma özelliği taşıyor.



Amy Winehouse'un kahramanı olarak gördüğü Tony Bennett ile birlikte seslendirdiği bu şarkı, Londra'daki Abbey Road stüdyolarında Mart ayında kaydedildi.



Sabah'ın haberine göre, albümde yer alan şarkıdan elde edilecek gelir, birçok farklı alanda yardıma ihtiyaç duyanlara destek vermeyi amaçlayan Amy Winehouse vakfına bağışlanacak.